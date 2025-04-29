شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق التأمين الخاصة تستثمر 4.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 2.17 مليار جنيه خلال شهر فبراير عام 2025 مقابل 2.23 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 2.6%، كما تراجع حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال شهري يناير وفبراير عام 2025 إلى 4.3 مليار جنيه مقارنة مع 4.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2025 بنسبة انخفاض 2.6%، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 قد ارتفعت إلى 21.3 مليار جنيه، مقابل 15.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 40.5%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 مقابل 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 25.5%.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر، 676 صندوقًا في نهاية عام 2023، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.