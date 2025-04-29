غرفة أبها تنظم ملتقى قطاع الأعمال الأول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها مساء اليوم، ملتقى قطاع الأعمال الأول، وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الحضاري بمحافظة خميس مشيط.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن الحويزي أن الملتقى يجسد روح التعاون والطموح بين الجميع، مشيدًا بما حققته الغرفة من إنجازات خلال الفترة الماضية والتزامها وتفوقها وفق معايير وزارة التجارة، مشيرًا إلى حرص غرفة أبها بالتعاون مع شركائها على أهمية إقامة مثل هذا الملتقى لقطاع الأعمال بعسير، الذي يعد حدث خاص ومميز في روزنامة أعمالها، ويخدم عملية تواصل الغرفة مع رجال وسيدات ورواد ورائدات الأعمال، ومع مختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية، تعزيزًا لعلاقاتها وتأكيدًا لدورها في خدمة المجتمع.

وبين أن الملتقى يشكل فرصة جيدة لتبادل الآراء والنقاشات في قضايا متعددة تهم القطاع الاقتصادي وتعزز دور الغرفة بما يحقق أهدافها في إنماء الوطن والإسهام في ازدهاره وتقدمه.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان (اقتصاد عسير وغرفة أبها وإنجازاتها “هنا عسير”)، احتوى على أهم الأرقام ومنجزات الغرفة خلال فترة عمل مجلس الإدارة إلى جانب صور ولقطات لأهم الفعاليات والأنشطة التي تخدم قطاع الأعمال بمنطقة عسير.

بعد ذلك شهد رئيس اتحاد الغرف السعودية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين غرفة أبها وعدد من الجهات المشاركة.

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