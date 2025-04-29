شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير في أسعار الذهب مستفيدة من انخفاض الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد تراجعها الكبير يوم الجمعة الماضي، استهلت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الجديد يوم الاثنين بارتفاع كبير.

وارتفع سعر المعدن الأصفر تسليم الشهر الحالي بمقدار 10ر50 دولار أي بنسبة 5ر1% إلى 50ر3332 دولار للأوقية، بعد تراجعه يوم الجمعة بمقدار 60ر49 دولار، أي بنسبة 5ر1% إلى 40ر3282 دولار للأوقية يوم الجمعة الماضي.

جاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم جزئيا بفضل تعاملات صائدي الصفقات بعد التراجع الكبير يوم الجمعة.

كما استفاد المعدن النفيس من انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، إذ تراجع مؤشر قيمة الد ولار اليوم بنسبة 4ر0%.

عدم اليقين بشأن التجارة العالمية

كما جاء ارتفاع سعر الذهب أيضًا وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التجارة العالمية، إذ صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت لبرنامج "هذا الأسبوع" على قناة أيه.بي.سي نيوز يوم الأحد، بأنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقيات تجارية مع 17 أو 18 دولة تتفاوض معها الإدارة الأمريكية حاليًا.



تهدئة الحرب التجارية

وأضاف: قد يستغرق إبرام اتفاقية تجارية شهورًا، لكن الاتفاق المبدئي والسلوك الجيد والالتزام بمعايير الصفقة من قبل شركائنا التجاريين كفيلة بالحيلولة دون عودة الرسوم الجمركية إلى أقصى حد لها.

في الوقت نفسه قال بيسنت في مقابلة منفصلة مع شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية، إنه يعتقد أن عبء الخطوة الأولى لتهدئة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة يقع على كاهل بكين، لآنها تتمتع بفائض ضخم في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.