شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات أسعار الذهب اليوم في السوق المصري الثلاثاء 29 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 29 أبريل 2025، مع تسجيل تحرك طفيف في الأسعار مقارنة بالفترة الصباحية أمس.

وجاءت أسعار الذهب المسجلة في الأسواق كالتالي

عيار 24: سجل 5440 جنيهًا للشراء.

عيار 21 (الأكثر تداولًا بين الأفراد): بلغ 4760 جنيهًا للشراء.

عيار 18: وصل إلى 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: استقر عند 3173.33 جنيه للشراء.



كما استمرت أسعار البيع عند مستويات أعلى من أسعار الشراء، وهو ما يعكس الفارق الطبيعي لتكاليف المصنعية وهامش ربح التجار.

ويُعد استقرار الأسعار عند هذه المستويات فرصة للراغبين في اقتناء الذهب، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، مع استمرار حالة الترقب لأي تغييرات قد تطرأ على حركة السوق بفعل التطورات الاقتصادية العالمية.

ويستمر سعر شراء الذهب في جذب اهتمام المستهلكين والمستثمرين، وسط تذبذبات لحظية بالسوق، في وقت يحافظ فيه المعدن الأصفر على مكانته كملاذ آمن للادخار والاستثمار.