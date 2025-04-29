شكرا لقرائتكم خبر عن 75 ألف تخفيض على السيارة جيلى GX3 Pro موديل 2025 خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

كشف توكيلا العلامة الصينية " جيلي " في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة " GX3 Pro " موديل 2025 خلال أبريل الجارى، ووفقًا للأسعار المعلنة ، أصبح سعر " جيلي GX3 Pro" كروس أوفر 850 ألف جنيه بدلًا من 925 ألف جنيه بانخفاض قدره 75 ألف جنيه.

تأتي السيارة " جيلي GX3 Pro " بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

يبلغ طول جيلي GX3 برو 4.005 مم، وعرضها 1.760 مم، وارتفاعها 1.575 مم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.480 مم، وتقف على عجلات رياضية 16 بوصة.

مقصورة السيارة مزودة بشاشة ترفيه قياس 8 بوصات، تعمل باللمس بالإضافة إلى شاشة معلومات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، وأدوات التحكم بضغطة زر لتكييف الهواء.

بينما تشمل وسائل الأمان وسائد هوائية مزدوجة SRS، ونظام ABS مع EBD، ومراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار ركن السيارات الخلفية، نظام التحكم في الثبات، نظام المساعدة على تحرك السيارة بالمرتفعات.