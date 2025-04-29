شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فوري في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، 28 أبريل 2025، بعدما سجلت ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 10 جنيهات فقط مقارنة بالتعاملات الصباحية.

ويواصل سعر شراء الذهب جذب اهتمام المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، في ظل التحركات اللحظية للأسعار، مع استمرار الذهب في الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن.

أسعار الذهب المسجلة مساء اليوم:

عيار 24: سجل 5440 جنيهًا للشراء.

عيار 21 (الأكثر تداولًا): بلغ 4760 جنيهًا للشراء.

عيار 18: سجل 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: استقر عند 3173.33 جنيه للشراء.



وكالعادة، جاءت أسعار البيع أعلى من أسعار الشراء، وهو ما يعكس الفارق الطبيعي المرتبط بتكاليف المصنعية وهامش ربح التجار.

ويعد استقرار الأسعار عند هذه المستويات فرصة مناسبة للراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار أو الاستثمار، وسط ترقب الأسواق لأية تحركات جديدة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

وينصح الخبراء بمتابعة الأسعار من مصادر موثوقة بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، لضمان اقتناص أفضل الفرص.