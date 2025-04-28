الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الإثنين

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واس - لندن  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3390) دولار أمريكي، بارتفاع (0.57) في المئة.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

وارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1764) يورو بنسبة (0.42) في المئة.

كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.02) في المئة.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (1.81) نقطة، ليصل عند مستوى (8413.44) نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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