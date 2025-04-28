شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3390) دولار أمريكي، بارتفاع (0.57) في المئة.وارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1764) يورو بنسبة (0.42) في المئة.كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.02) في المئة.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (1.81) نقطة، ليصل عند مستوى (8413.44) نقطة.