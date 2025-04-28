الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 28- 4- 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5428 جنيها

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سعر الذهب اليوم الاثنين 28- 4- 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5428 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 28 أبريل 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم
 

عيار 24 يسجل 5428 جنيها.
- عيار 21 يسجل 4750 جنيها.
- عيار 18 يسجل 4071 جنيها.
- عيار 14 يسجل 3166.75 جنيها.
- الجنيه الذهب 38000 جنيها.


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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