شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة موداد للهندسة بقيمة 137 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة مواد للهندسة والإنشاءات خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 137.6 مليون سهم بقيمة 137.6 مليون جنيه، وصفقة على الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء بحجم تداول 96 ألف سهم بقيمة 48.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة ألفا ستون لطحن وتعبئة كربونات الكالسيوم بحجم تداول 20 ألف سهم بقيمة 2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 138.4 مليون سهم بقيمة 195.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 48 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.19%، والعرب على 7.31%، واستحوذت المؤسسات على 25.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 150.9 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، 228.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 482 ألف جنيه، 407.7 مليون جنيه، 38.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 32015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3294 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 11844 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة.