شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحرك 10 جنيهات.. تعرف على سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد سوق الذهب في مصر اليوم، الاثنين 28 أبريل 2025، ثباتًا نسبيًا في الأسعار، بعد ارتفاع بحوالي 10 جنيهات فقط في التعاملات المسائية.

سعر شراء الذهب يقع في بؤرة الاهتمام للمستهلكين والمستثمرين الراغبين في اقتناء المعدن الأصفر، وسط تغيرات لحظية ومستمرة في حركة الذهب.



أسعار الذهب اليوم



* عيار 24: سجل سعر الشراء 5440.00 جنيه مصري.

* عيار 21: بلغ سعر الشراء 4760.00 جنيه مصري، ويعد الأكثر شيوعًا في عمليات الشراء من قبل الأفراد.

* عيار 18: وصل سعر الشراء إلى 4080.00 جنيه مصري.

* عيار 14: استقر سعر الشراء عند 3173.33 جنيه مصري.

في المقابل، كانت أسعار البيع أعلى نسبيًا، وهو الأمر الطبيعي الذي يعكس هامش الربح والتكاليف التشغيلية للتجار.



ويعكس استقرار أسعار الشراء الحالي فرصة محتملة للمهتمين باقتناء الذهب، سواء للادخار أو الاستثمار، خاصة في ظل التوقعات باستمرار جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.



وينصح بمتابعة تحركات الأسعار بشكل دوري من مصادر موثوقة لضمان الحصول على أفضل الأسعار عند اتخاذ قرار الشراء.