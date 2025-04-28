برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. نائب وزير الداخلية يفتتح مؤتمر تهديدات الأسلحة غير التقليدية بالشرق الأوسط “NCT Middle East Riyadh 2025”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، افتتح معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود أعمال مؤتمر تهديدات الأسلحة غير التقليدية بالشرق الأوسط “NCT Middle East Riyadh 2025″، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع شركة “NCT Consultants” وجمعية مكافحة الأسلحة غير التقليدية “CBRne society”، وذلك بفندق فوكو بالرياض والمستمر لمدة يومين.

ويعد هذا المؤتمر المنعقد بنسخته السابعة حدث دوليًا في مجال مكافحة تهديدات الأسلحة غير التقليدية مثل المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية المتفجرة كذلك الذخائر المتفجرة والألغام، ويستضيف أكثر من 33 شركة عارضة من 11 دولة تمثل علامات تجارية عالمية بأحدث المنتجات والخدمات والحلول في مجال مكافحة تهديدات الأسلحة غير التقليدية، بمشاركة أكثر من 30 متحدثًا دوليًا، ويتوقع أن يشهد المؤتمر حضور عدد من المهتمين والمختصين في هذا المجال.

ويهدف هذا الحدث إلى فتح آفاق وتوسيع الشراكات المحلية والعالمية للاستفادة مما سيطرح من نقل أفضل وأحدث التجارب في الخبرات، وانعقاد الجلسات العلمية مع الوفود والشخصيات المدعوين من مختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

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