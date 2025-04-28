المركز الوطني للمنشآت العائلية ينظم منتدى الأعمال للشركات العائلية في أبوظبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّم المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، “منتدى الأعمال للشركات العائلية” في مدينة أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لدعم استدامة المنشآت العائلية.

وشهد المنتدى حضورًا مميزًا من قيادات اقتصادية وتنفيذية من الجانبين، حيث افتتح معالي وزير الاقتصاد في دولة الإمارات عبدالله الطويق، المنتدى بكلمةٍ أكّد فيها أهمية الشركات العائلية.

وقدّم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور عائذ المبارك، الكلمة الرئيسة في المنتدى، متناولًا فيها أبرز ملامح دور المنشآت العائلية في دعم الاقتصاد المحلي والعالمي، ومستعرضًا في الوقت ذاته تجربة المملكة الرائدة من خلال أعمال المركز الوطني للمنشآت العائلية والدعم السخي من القيادة الرشيدة الذي تُوج بإعادة افتتاح المركز مطلع عام 2019م.

وأوضح أن المنشآت العائلية تمثّل نحو 95% من إجمالي منشآت القطاع الخاص في المملكة، وتوفر قرابة 48% من إجمالي الوظائف، مؤكدًا أن هذه المنشآت تمتلك خصائص فريدة تؤهلها لأن تكون رافعة اقتصادية محورية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في ملفات إستراتيجية تعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

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