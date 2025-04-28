شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على انخفاض بنسبة 0.02% والان نبدء بالتفاصيل

الاقتصاد البريطاني

ثقة البريطانيين في الاقتصاد

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.02) في المئة.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (1.81) نقطة، ليصل عند مستوى (8413.44) نقطة.وذكرت استطلاعات للرأي، توقعات بتراجع ثقة البريطانيين في الاقتصاد خلال الـ 12 شهرا المقبلة، منخفضة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.ويتوقع عدد قليل فقط تحسنا خلال هذه الفترة، بحسب "إبسوس" لاستطلاعات الرأي، لافتا إلى أن 75% من البريطانيين يتوقعون تدهور الاقتصاد بزيادة ثماني نقاط مئوية منذ مارس.كما كشف الاستطلاع، أن 7% فقط من البريطانيين يعتقدون أن الاقتصاد سيتحسن خلال العام المقبل، بينما يعتقد 13% أنه سيبقى دون تغيير.وتمثل نسبة سالب 68 أدنى درجة من التفاؤل منذ أن بدأت إبسوس في جمع البيانات عام 1978.