شكرا لقرائتكم خبر عن مرتفعًا 0.89%.. نتائج بورصة موسكو اليوم الإثنين بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة موسكو

الروبل الروسي مقابل العملات الرئيسية

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع (26.82) نقطة، ما نسبته (0.89%) مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى (3032.96) نقطة.وأنهى مؤشر RTS تداولاته مرتفعًا بنسبة بلغت (1.02%)، ما يعادل (11.74) نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى (1157.47) نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري.حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 20 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 82.6549 روبلًا.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 35 كوبيكًا، ليبلغ 94.3593 روبلًا.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، ليصل إلى 11.3506 روبلًا.