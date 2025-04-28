شكرا لقرائتكم خبر عن جابر الدسوقى رئيسا للشركة القابضة لكهرباء مصر لـ3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ورئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بتجديد الثقة لمدة 3 سنوات للمهندس جابر دسوقى رئيسا للشركة القابضة، بالإضافة إلى تجديد الثقة للمهندس محمود النقيب عضوا متفرغا لشئون شركات الإنتاج و كذلك الدكتور خالد الدستاوى عضوا متفرغا لشئون شركات التوزيع ، كما أصدر قرار بتعيين المحاسبة عزة رمضان عضوا متفرغاً للشئون المالية و الموارد البشرية و تعيين الدكتور اكرم ابراهيم رئيس قطاع التصميمات و التخطيط بالشركة.

يذكر أن المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر يحظى بحب العامليين بقطاع الكهرباء بالكامل ، وكان له دور بارز في خطة تطوير شبكات توزيع و نقل الكهرباء في عام 2014 و التي كان لها الفضل في القضاء نهائيا على أزمة الانقطاعات التي كانت تمر بها الدولة في ذلك الوقت، كما أن الدسوقى كان له دور كبير في تنفيذ الخطة العاجلة لحل ازمة نقص الوقود الصيف الماضي التي تسببت في تخفيف الاحمال.

وتاتى هذه التغيرات في إطار رؤية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء في خلق روح الفريق داخل القطاع لتنفيذ خطة الدولة المصرية في تحول مصر لمركز عالمى للطاقة .