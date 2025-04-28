شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 28-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وايه كابيتال القابضة، وبريميم هيلثكير جروب، ومصر للزيوت والصابون، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.19%، والعرب على 7.31%، واستحوذت المؤسسات على 25.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 150.9 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، 228.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 482 ألف جنيه، 407.7 مليون جنيه، 38.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 32015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3294 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 11844 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 138.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 72.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 5 جنيهات بنسبة ارتفاع بلغت 13.64%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 4.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.67%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.92%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 162.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.43%.

- أسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 35.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.38%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 22.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 30.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%.

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 3.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%.