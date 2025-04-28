شكرا لقرائتكم خبر عن الان.. تذبذب عيار 21 حول 4750 جنيها في مستهل التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 1.1% في مستهل تعاملات البورصة العالمية، لكنها عادت وعادت للصعود مرة أخرى مع تغيرات في الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، تزامنًا مع ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة، وذلك في ظل مؤشرات إيجابية بشأن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وينتظر المستثمرون باهتمام خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير على توجهات السياسة النقدية التي سيتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب اليوم في السوق المصري:

* سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا مصريًا

* سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4750 جنيهًا مصريًا

* سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا مصريًا

* سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا مصريًا

* سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيه مصري

تراجع سعر الأونصة عالميًا:

على الصعيد العالمي، سجل سعر أونصة الذهب انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى أدنى مستوى عند 3268 دولارًا. وبعد أن افتتحت التداولات عند 3326 دولارًا للأونصة، يتم تداولها حاليًا بالقرب من مستوى 3282 دولارًا للأونصة، وذلك وفقًا لبيانات جولد بيليون.



الذهب كان قد سجل أعلى مستوى تاريخي له خلال الأسبوع الماضي عند 3500 دولار للأونصة، قبل أن يشهد موجة تصحيحية هبوطية أوصلته إلى مستوى 3260 دولارًا للأونصة.



يرجع الهبوط الحالي في أسعار الذهب إلى حالة التفاؤل التي تسود الأسواق بشأن التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد تعزز هذا التفاؤل بعد إعلان الصين عن إعفاء بعض الواردات الأمريكية من رسوم جمركية كانت تبلغ 125%. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات التجارية بين البلدين، وأشار إلى استعداد الولايات المتحدة لتخفيف بعض القيود المفروضة على الصين.