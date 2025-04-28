أخبار البورصة اليوم الإثنين 28-4-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 28-4-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وايه كابيتال القابضة، وبريميم هيلثكير جروب، ومصر للزيوت والصابون، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.19%، والعرب على 7.31%، واستحوذت المؤسسات على 25.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 150.9 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، 228.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 482 ألف جنيه، 407.7 مليون جنيه، 38.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 32015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3294 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 11844 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

ايه كابيتال القابضة

أعلنت البورصة، عن إجمالى كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بنهاية فترة تلقى الأوامر لشراء أسهم خزينة بشركة ايه كابيتال القابضة بلغت 81.2 مليون سهم، بقيمة 292.5 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 5 آلاف سهم، 28 ألف سهم، 10050 سهم، 500 ألف سهم، 231.4 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركة أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، كما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ودايس للملابس الجاهزة، وجي بي كوربوريشن، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ورواد السياحة-الرواد، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية عدد 334.6 ألف سهم، 60 ألف سهم، 746.7 ألف سهم، 54.7 ألف سهم، 227.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، 300 ألف سهم، 10050 سهم، 380 ألف سهم، على الترتيب.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة مطاحن ومحابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 180.4 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 31 مارس عام 2025 مقابل 168.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 107%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 3.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 33.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 112%.

حققت شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، إيرادات بلغت 99.7 مليون جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 4.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 57.4 مليون جنيه بنسبة نمو 28.5%.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 31 مارس عام 2025 مقابل 664.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 65.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 375.8 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 166.4 مليون جنيه بنسبة نمو 125.9%.

وفي قطاع التجارة والموزعون، حققت شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، إيرادات نشاط بلغت 4.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 6.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 54.6 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 1.9 مليون جنيه.