الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين 28 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4071 جنيها

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سعر الذهب اليوم الإثنين 28 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4071 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 28 أبريل 2025 06:32 م

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.


أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر): 4750 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيه

 

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

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