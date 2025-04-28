شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 28 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4071 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 28 أبريل 2025 06:32 م
تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر): 4750 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيه
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
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