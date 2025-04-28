شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 28 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4071 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر): 4750 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيه

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.