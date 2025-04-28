شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 28-4-2025 أمام الجنيه المصرى يستقر عند 50.78 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 28-4-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي عند 50.86 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين، فى البنك الأهلي عند 50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه البيع، وفى بنك مصر 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.