مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11784.63 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (28.42) نقطة ليقفل عند مستوى (11784.63) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (6.4) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة- وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (382) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (86) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (154) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مسار، والبابطين، والإعادة السعودية، وكابلات الرياض، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نايس ون، وأسيج، وسلوشنز، وأسمنت العربية، ومشاركة ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.84%) و(3.85%).

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وشمس، ومسار، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات مسار، واس تي سي، والباحة، والراجحي، ونايس ون هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (149.32) نقطة ليقفل عند مستوى (28420.71) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

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