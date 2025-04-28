شكرا لقرائتكم خبر السعودية تكشف النقاب عن مشروع ”أرض التجارب لمستقبل النقل“ الأكثر تقدماً من نوعه في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وبالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إطلاق مبادرة "أرض التجارب لمستقبل النقل"، التي تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير قطاع النقل في السعودية والممتد أثرها عالمياً. وتبلغ مساحة المشروع 1,56 كيلومتر مربع داخل حرم جامعة "كاوست"، ويعد المشروع منصة فريدة لاختبار أحدث ابتكارات النقل البري والجوي والبحري.ويهدف مشروع "أرض التجارب لمستقبل النقل" في دعم أولويات المملكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب جذب الاستثمارات والابتكارات العالمية، وقيادة الابتكار في حلول النقل الذاتية والمستدامة والذكية عبر توفير بيئة محكمة وآمنة لاختبار وتطوير حلول نقل أكثر أمانًا وكفاءةً واستدامة بيئية. كما يُتوقع أن تسهم في خلق فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث المتعلقة بالمركبات.

وأكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية قائلاً: "إن هذه المبادرة الطموحة ستعزز الشراكة الاستراتيجية مع جامعة "كاوست" من خلال إطلاق أول أرض تجارب متكاملة لأنماط النقل على مستوى المنطقة، وبناء بيئة فريدة لاختبار الأفكار المتقدمة؛ وتوظيف القدرات البحثية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وأنظمة القيادة الذاتية لدعم برامج التطوير لحلول النقل المستقبلي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار في مستقبل التنقل الحديث والمستدام، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية".

وصرح الدكتور عبدالله الأحمري، مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير قائلاً: "يمثل هذا التعاون فصلاً جديداً في جهود التكامل بين الوزارات لتمكين القطاعات الصناعية وقطاع السيارات في المملكة العربية السعودية من تحقيق كامل إمكاناتها، وسيلعب مشروع ميدان أرض التجارب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفاتنا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال توفير منصة للمصنعين والموردين لاختبار واعتماد وتوسيع نطاق تقنيات المركبات المتقدمة، كما يعزز هذا المشروع طموحنا في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة السيارات والابتكار."

ومن جانبه، صرّح البروفيسور إدوارد بيرن، رئيس كاوست قائلاً: "تُعد هذه الشراكة التاريخية مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية خطوة كبيرة لوضع المملكة على خارطة الابتكار في مجال تقنيات النقل. وستشكل أرض التجارب لمستقبل النقل“محفزًا لتعاون الباحثين والشركات الناشئة والصناعة معًا لصياغة حلول نقل حقيقية. ونحن في كاوست فخورون بأن نكون شريكًا موثوقًا في تشكيل مستقبل النقل في المملكة والعالم".

وستستفيد وزارة النقل والخدمات اللوجستية من أبحاث كاوست في مجالات علوم البيانات والتحليلات والروبوتات والذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من خبرتها في هندسة المواد وحلول الطاقة النظيفة. وستهدف الشراكة أيضًا إلى تنمية الكوادر الوطنية المحلية من خلال برامج الدراسات العليا في الجامعة.

كما أن المشروع يمثل منصة اختبار مستقبلية، ومتعددة الوسائط، مصممة لتسريع الابتكار في مجالات النقل البري والجوي والبحري. وستتيح اختبار المركبات ذاتية القيادة، وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، والطائرات المسيّرة في قطاع النقل اللوجستي، والتقنيات البحرية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وأنظمة الدفع المتقدمة — جميعها ضمن بيئة متكاملة تدعم أحدث أنظمة الاستشعار والاتصالات واختبارات السلامة. كما تعتبر هذه المبادرة الوطنية الطموحة تجمع بين الريادة في الابتكار، والخدمات اللوجستية، والتنمية الصناعية، وتحظى بدعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لتسريع طموح المملكة لتصبح مركزًا عالميًا للصناعات المتقدمة والتنقل الذكي، كما تسعى هذه المبادرة إلى دعم وتطوير حلول نقل مستدامة ومتصلة تتناسب مع الظروف المميزة لمنطقة الخليج.

وعلى هامش إطلاق مشروع "أرض التجارب لمستقبل النقل"، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية عن تعاون مشترك ضمن مبادرة وطنية لتمكين البنية التحتية الخاصة بقطاعات تصنيع المركبات والنقل والخدمات اللوجستية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القدرات التقنية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الاستثمارات ذات الأثر العالي، والتي تساهم في صناعة حديثة بقيادة الكفاءات الوطنية السعودية.

وسيُنفذ المشروع على عدة مراحل، بدءًا من تجهيز البنية التحتية والتقنية، يليها استقطاب الشركاء الرئيسيين، على أن يكتمل المشروع بالكامل بحلول عام 2029، مما يمثل علامة فارقة في مسيرة المملكة نحو مستقبل النقل والابتكار.