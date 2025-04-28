شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "الخدمات التعليمية" بنسبة 6.6% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 6.6%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.7%، يليهما قطاعت الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%.

وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 0.4%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.2%، ونما قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%.

وانخفضت قطاعات الموارد الأساسية، والسياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.2%، على الترتيب، ونزل قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.19%، والعرب على 7.31%، واستحوذت المؤسسات على 25.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 150.9 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، 228.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 482 ألف جنيه، 407.7 مليون جنيه، 38.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 32015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3294 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 11844 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة.