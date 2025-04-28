شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب اليوم بنسبة 1.1% عالميًا.. أسعار الذهب في مصر الآن والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع بداية تعاملات البورصة العالمية بنسبة 1.1%، وسط ضعف الإقبال على الملاذات الآمنة وزيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، نتيجة انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، قد تحدد توجهات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة القادمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر): 4750 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيه



سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم

شهد سعر أونصة الذهب تراجعًا ملحوظًا، ليسجل أدنى مستوى عند 3268 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 3326 دولارًا، ويتداول حاليًا بالقرب من 3282 دولارًا للأونصة، بحسب بيانات جولد بيليون.

وكان الذهب قد سجل خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى تاريخي له عند 3500 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ تصحيحًا هبوطيًا دفعه للتراجع إلى مستوى 3260 دولارًا للأونصة.

أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم

يأتي هبوط أسعار الذهب في ظل تفاؤل الأسواق بتقدم المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين، بعد إعلان الصين إعفاء بعض الواردات الأمريكية من رسوم جمركية كانت تبلغ 125%. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات التجارية بين الجانبين مستمرة، وأبدى استعداد بلاده لتخفيف بعض القيود المفروضة على الصين.