شكرا لقرائتكم خبر عن «شلفا»: ترسية مشروع مع «مدن» بقيمة 11.63 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فازت شركة شلفا لإدارة المرافق بترسية مشروع تشغيل مبانٍ وأصول تابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التنقية (مدن).
وقالت شلفا في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن قيمة العقد بلغت 11.63 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب البيان، يتضمن العقد: خدمات التشغيل والصيانة للمبان والأصول المذكورة لمدة 24 شهرًا.
وقالت شلفا في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن قيمة العقد بلغت 11.63 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب البيان، يتضمن العقد: خدمات التشغيل والصيانة للمبان والأصول المذكورة لمدة 24 شهرًا.