الاقتصاد

«شلفا»: ترسية مشروع مع «مدن» بقيمة 11.63 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«شلفا»: ترسية مشروع مع «مدن» بقيمة 11.63 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - فازت شركة شلفا لإدارة المرافق بترسية مشروع تشغيل مبانٍ وأصول تابعة للهيئة للمدن الصناعية ومناطق التنقية (مدن).
وقالت شلفا في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن قيمة العقد بلغت 11.63 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب البيان، يتضمن العقد: خدمات التشغيل والصيانة للمبان والأصول المذكورة لمدة 24 شهرًا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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