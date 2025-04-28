شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أماك» تقفز 265.2% إلى 55 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) في الربع الأول من 2025، بنسبة 265.2% بزيادة 40 مليون ريال، لتصل إلى 55 مليون ريال، مقارنة بـ 15 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق.

وكشفت (أماك) في بيان عبر "تداول"، اليوم الاثنين، أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع الربح الإجمالي بمبلغ 49 مليون ريال، مدفوعا بارتفاع المبيعات، وانخفاض تكاليف الإنتاج على الرغم من ارتفاع مصاريف الضرائب ورسوم الامتياز.

وارتفعت إيرادات (أماك) الربع الحالي بمبلغ 85 مليون ريال (63%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى زيادة الكميات المباعة من الزنك وإرتفاع أسعار النحاس والزنك والذهب، على الرغم من انخفاض الكميات المنتجة من النحاس نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة، والتي استمرت خمسة أسابيع.