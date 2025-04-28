شكرا لقرائتكم خبر عن «سدافكو»: اكتمال الأعمال الإنشائية بالمستودع الجديد في ينبع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، اكتمال أعمال إنشاء مستودعها الجديد بالمدينة الصناعية بمدينة ينبع.
وكشفت (سدافكو) في بيان على "تداول"، اليوم الإثنين، عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمشروع، واكتمال جاهزية المستودع من حيث المباني، ومخازن التبريد، وأنظمة السلامة والحماية والبيئة، وبدء أعمال التشغيل الفعلي.
ولفتت الشركة إلى أنه كان المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، إلا أنه تأخر بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي للموقع في الوقت المطلوب.
وكشفت (سدافكو) في بيان على "تداول"، اليوم الإثنين، عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمشروع، واكتمال جاهزية المستودع من حيث المباني، ومخازن التبريد، وأنظمة السلامة والحماية والبيئة، وبدء أعمال التشغيل الفعلي.
ولفتت الشركة إلى أنه كان المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، إلا أنه تأخر بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي للموقع في الوقت المطلوب.