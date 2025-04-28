الاقتصاد

«سدافكو»: اكتمال الأعمال الإنشائية بالمستودع الجديد في ينبع

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«سدافكو»: اكتمال الأعمال الإنشائية بالمستودع الجديد في ينبع

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، اكتمال أعمال إنشاء مستودعها الجديد بالمدينة الصناعية بمدينة ينبع.
وكشفت (سدافكو) في بيان على "تداول"، اليوم الإثنين، عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمشروع، واكتمال جاهزية المستودع من حيث المباني، ومخازن التبريد، وأنظمة السلامة والحماية والبيئة، وبدء أعمال التشغيل الفعلي.
ولفتت الشركة إلى أنه كان المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، إلا أنه تأخر بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي للموقع في الوقت المطلوب.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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