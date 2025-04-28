شكرا لقرائتكم خبر عن «كيان السعودية» تتكبد خسائر بـ775.78 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة كيان السعودية للبتروكيماويات في الربع الأول من 2025، بنسبة 35.7% إلى 775.78 مليون ريال، مقابل 571.86 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 2 يناير الماضي، تلقيها إشعار بزيادة أسعار اللقيم.

وتضمنت أسباب ارتفاع صافي الخسارة: التكلفة غير المتكررة المتعلقة بإعادة تمويل قروض المرابحة الإسلامية وإعادة الهيكلة كجزء من برنامج التحول والتي سيكون لها اثراً ايجابياً على نتائج الشركة المالية مستقبلاً.

الجدير بالذكر أن الربع المماثل من العام السابق اشتمل على تحصيل مبلغ تأمين جزئي لحادث مصنع البسفينول وقدره 47 مليون ريال.

يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض متوسط أسعار المبيعات وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

وتضمنت الأسباب: التكلفة غير المتكررة الخاصة بإعادة تمويل قروض المرابحة الإسلامية وإعادة الهيكلة كجزء من برنامج التحول والتي سيكون لها اثراً ايجابياً على نتائج الشركة المالية مستقبلاً.

الجدير بالذكر أن الربع السابق اشتمل على تحصيل مبلغ تأمين جزئي لحادث مصنع البسفينول وقدره 75 مليون ريال.