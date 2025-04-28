شكرا لقرائتكم خبر عن «جاز» توقع عقدا مع أسمنت اليمامة بقيمة 23.85 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جاز العربية للخدمات، عقد مشروع مع شركة أسمنت اليمامة، لتوريد الوقود للمرحلة الثانية من YRP (ضمن نطاق شركة أرامكو السعودية)، بقيمة 32.85 مليون ريال.
وقالت "جاز" في بيان على "تداول"، اليوم الإثنين، إن مدة المشروع 20 شهرًا، ويتضمن توريد وتركيب وحدة القياس، ووصلات الأنابيب، والصمامات، وتكوين النظام، والأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة بمصنع أسمنت اليمامة الجديد.
وتتوقع جاز العربية أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على قوائهما المالية لعامي 2025، و2026.
وقالت "جاز" في بيان على "تداول"، اليوم الإثنين، إن مدة المشروع 20 شهرًا، ويتضمن توريد وتركيب وحدة القياس، ووصلات الأنابيب، والصمامات، وتكوين النظام، والأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة بمصنع أسمنت اليمامة الجديد.
وتتوقع جاز العربية أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على قوائهما المالية لعامي 2025، و2026.