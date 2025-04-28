شكرا لقرائتكم خبر عن «جاز» توقع عقدا مع أسمنت اليمامة بقيمة 23.85 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية