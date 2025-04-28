شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» توقع عقد تطوير منصة رقمية مع جهة حكومية بـ11.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية، اليوم، عقد مشروع تطوير منصة رقمية، مع جهة حكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ11.609 مليون ريال، فيما تبلغ مدة عقد المشروع 17 شهرا.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2025م و2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ11.609 مليون ريال، فيما تبلغ مدة عقد المشروع 17 شهرا.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2025م و2026م.