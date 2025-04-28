الاقتصاد

«شور» توقع عقد تطوير منصة رقمية مع جهة حكومية بـ11.6 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«شور» توقع عقد تطوير منصة رقمية مع جهة حكومية بـ11.6 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية، اليوم، عقد مشروع تطوير منصة رقمية، مع جهة حكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بـ11.609 مليون ريال، فيما تبلغ مدة عقد المشروع 17 شهرا.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2025م و2026م.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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