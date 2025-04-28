شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 40% من شركة «وريد» والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ووفقا للبيان، يعتمد القرار النهائي لشراء الحصة على تقييم الحصص وإكمال الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأوضحت أن مدة المذكرة 90 يومًا (قابلة للتجديد لمدة مماثلة)، فيما يحدد الأثر المالي بعد توقيع اتفاقية شراء الأسهم. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الحمادي القابضة، اليوم، مذكرة تفاهم غير ملزمة لغرض الاستحواذ على نسبة 40% من رأس مال شركة وريد الصحية "شركة ذات مسؤولية محدودة".وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تعمل شركة وريد الصحية في مجال الفحوصات المخبرية والرعاية المنزلية، ولديها (29) فرع في منطقة الرياض.ووفقا للبيان، يعتمد القرار النهائي لشراء الحصة على تقييم الحصص وإكمال الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.وأوضحت أن مدة المذكرة 90 يومًا (قابلة للتجديد لمدة مماثلة)، فيما يحدد الأثر المالي بعد توقيع اتفاقية شراء الأسهم.