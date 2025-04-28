شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات»: ترسية عقد مع «معادن» بقيمة 11.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارة للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات)، ترسية عقد، اليوم، مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لتقديم خدمات الحوسبة الطرفية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ11.5 مليون ريال.
وأضافت أن العقد يهدف إلى تقديم اشتراك شهري لحل متكامل لخدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي على الأطراف، وتشمل الخدمات مركز بيانات طرفي، وبنية تحتية كخدمة، وحلول الذكاء الاصطناعي.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الثاني من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ11.5 مليون ريال.
وأضافت أن العقد يهدف إلى تقديم اشتراك شهري لحل متكامل لخدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي على الأطراف، وتشمل الخدمات مركز بيانات طرفي، وبنية تحتية كخدمة، وحلول الذكاء الاصطناعي.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الثاني من عام 2025م.