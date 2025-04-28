شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية مركزا إقليميا لـ«إكسبليو» العالمية في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختارت شركة "إكسبليو" العالمية المتخصصة في مجال الهندسة والتكنولوجيا والاستشارات، السعودية لتكون مركزها الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط.
وأعلنت الشركة الأم، في بيان على موقعها الرسمي، اختيار العاصمة الرياض لتكون مقرًا لوحدتها الإقليمية "إكسبليو سولوشنز العربية المحدودة".
وجاء في البيان أن "السعودية تبرز كمركز إقليمي رقمي رائد في الشرق الأوسط، مع القفزات الكبيرة التي حققتها في مستهدفات رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتسريع التحول الرقمي، وتنمية الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتطوير البرمجيات، والأمن السيبراني".
وقال رالف جيليسن رئيس مجلس إدارة "إكسبليو سولوشنز": "إن السعودية تُعد القوة الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتطورة واستثماراتها المتواصلة".
وأضاف أن "الاقتصاد السعودي يُعد أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية ونموًا في العالم، مما يحمسنا للتعاون مع المملكة في هذا المجال الحيوي".
وأشارت "إكسبليو" إلى أن المركز الإقليمي الجديد بالرياض، سيتعاون مع المؤسسات السعودية فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيا المعلومات، والهندسة المتقدمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والمالية، والتأمين، والسيارات، والطاقة.
ولفتت الشركة إلى أن السعودية، عبر هذا التعاون، ستكون بمثابة قاعدة إقليمية لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والهندسة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.
وأعلنت الشركة الأم، في بيان على موقعها الرسمي، اختيار العاصمة الرياض لتكون مقرًا لوحدتها الإقليمية "إكسبليو سولوشنز العربية المحدودة".
وجاء في البيان أن "السعودية تبرز كمركز إقليمي رقمي رائد في الشرق الأوسط، مع القفزات الكبيرة التي حققتها في مستهدفات رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتسريع التحول الرقمي، وتنمية الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتطوير البرمجيات، والأمن السيبراني".
اقتصاد السعوديةاستشهدت "إكسبليو" بتقرير بنك "HSBC" الذي قدّر قيمة الاقتصاد الرقمي للسعودية بنحو 122.6 مليار دولار في عام 2024، مما يجعلها أسرع أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال رالف جيليسن رئيس مجلس إدارة "إكسبليو سولوشنز": "إن السعودية تُعد القوة الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتطورة واستثماراتها المتواصلة".
وأضاف أن "الاقتصاد السعودي يُعد أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية ونموًا في العالم، مما يحمسنا للتعاون مع المملكة في هذا المجال الحيوي".
وأشارت "إكسبليو" إلى أن المركز الإقليمي الجديد بالرياض، سيتعاون مع المؤسسات السعودية فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيا المعلومات، والهندسة المتقدمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والمالية، والتأمين، والسيارات، والطاقة.
ولفتت الشركة إلى أن السعودية، عبر هذا التعاون، ستكون بمثابة قاعدة إقليمية لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والهندسة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.