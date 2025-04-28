الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 28-4-2025 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات

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سعر الدولار اليوم الاثنين 28-4-2025 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الإثنين، 28 أبريل 2025 04:00 م

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 28-4-2025 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات  بالبنوك المصرية ، بالبنك المركزي   50.86 جنيه للشراء 51 جنيه البيع.

و سجل   سعر الدولار اليوم الاثنين ، فى البنك الاهلي  50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه البيع ، فى  بنك مصر 50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل   50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه للبيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات بالبنوك  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.78 جنيه للشراء.
50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.78 جنيه للشراء.
50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.78 جنيه للشراء.
50.88 جنيه للبيع.
.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.78 جنيه للشراء.
50.88 جنيه للبيع.
.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.78 جنيه للشراء.
50.88 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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