سعر الدولار اليوم الاثنين 28-4-2025 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات

و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين ، فى البنك الاهلي 50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه للبيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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