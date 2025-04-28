شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 28-4-2025 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالإثنين، 28 أبريل 2025 04:00 م
سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 28-4-2025 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك المصرية ، بالبنك المركزي 50.86 جنيه للشراء 51 جنيه البيع.
و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين ، فى البنك الاهلي 50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه للبيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.78 جنيه للشراء 50.88 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات بالبنوك كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.78 جنيه للشراء.
50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.78 جنيه للشراء.
50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.78 جنيه للشراء.
50.88 جنيه للبيع.
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الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.78 جنيه للشراء.
50.88 جنيه للبيع.
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سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.78 جنيه للشراء.
50.88 جنيه للبيع.
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