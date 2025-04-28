شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السجائر اليوم.. كليوباترا بوكس بـ 38.75 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار السجائر استقرارها اليوم الاثنين 28-4-2025 في الأسواق ، حيث كشفت مصادر انه لم يتم زيادة أسعار السجائر حتى اليوم الاثنين 28 مايو 2025 وسط توقعات بزيادة طفيفة الفترة المقبلة في ظل ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج وتكلفة التبغ وعملية شحنه مما يحمل الشركة الشرقية ايسترن كومبانى أعباء كبيرة .
تعرف على أسعار السجائر اليومكليوباترا كوين سوفت
38.75 جنيهكيلوباترا بوكس
ابيض
38.75 جنيهبوسطن
38.75 جنيهمونديال أحمر
38.75 جنيهمونديال ازرق
38.75 جنيهمونديال لايت
38.75 جنيهكليوباترا بلاك ليبول
38.75 جنيهمونديال سويتش بلو بيري
38.75 جنيهمونديال سويتش منتول
38.75 جنيهبلمونت
38.75 جنيهكيلوباترا سوبر ستار
38.75 جنيهكيلوباترا بوكس
عبوة 10
27.00 جنيهبال مال
60.00 جنيهفايسروي
60.00 جنيه
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