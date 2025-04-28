شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السجائر اليوم.. كليوباترا بوكس بـ 38.75 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار السجائر استقرارها اليوم الاثنين 28-4-2025 في الأسواق ، حيث كشفت مصادر انه لم يتم زيادة أسعار السجائر حتى اليوم الاثنين 28 مايو 2025 وسط توقعات بزيادة طفيفة الفترة المقبلة في ظل ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج وتكلفة التبغ وعملية شحنه مما يحمل الشركة الشرقية ايسترن كومبانى أعباء كبيرة .

تعرف على أسعار السجائر اليوم

كليوباترا كوين سوفت

38.75 جنيه

كيلوباترا بوكسابيض

38.75 جنيه

بوسطن

38.75 جنيه

مونديال أحمر

38.75 جنيه

مونديال ازرق

38.75 جنيه

مونديال لايت

38.75 جنيه

كليوباترا بلاك ليبول

38.75 جنيه

مونديال سويتش بلو بيري

38.75 جنيه

مونديال سويتش منتول

38.75 جنيه

بلمونت

38.75 جنيه

كيلوباترا سوبر ستار

38.75 جنيه

كيلوباترا بوكسعبوة 10

27.00 جنيه

بال مال

60.00 جنيه

فايسروي

60.00 جنيه