شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات والان مع تفاصيل الخبر

تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة.. انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة

جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها.. فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى

القطاع الخاص يستحوذ على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر بمعدل نمو 80٪

لدينا 10٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي

13.1 % نمو القطاع السياحي و12.4٪ للصناعات التحويلية و15.1٪ للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 6 أشهر

معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5٪ إلى 3.9٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024

مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.

قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.

أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر بمعدل نمو 80٪، ولدينا 10 مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.

أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل 13.1٪، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 15.1٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5٪ إلى 3.9٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.



