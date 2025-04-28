الاقتصاد

تراجع الجنيه الاسترلينى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

0 نشر
0 تبليغ

تراجع الجنيه الاسترلينى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الجنيه الاسترلينى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الإثنين، 28 أبريل 2025 01:19 م

تراجع سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025، على صعود طفيف، ليسجل فى البنك المركزي 67.72 جنيه للشراء، و67.91 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.46 جنيه للشراء، و67.83 جنيه للبيع. 

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل  تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.46 جنيه للشراء.
67.83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67.48 جنيه للشراء.
67.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.43 جنيه للشراء.
67.80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.60 جنيه للشراء.
67.92 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.45 جنيه للشراء.
67.883 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.672 جنيه للشراء.
67.91 جنيه للبيع.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements