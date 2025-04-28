شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الجنيه الاسترلينى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالإثنين، 28 أبريل 2025 01:19 م
تراجع سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025، على صعود طفيف، ليسجل فى البنك المركزي 67.72 جنيه للشراء، و67.91 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.46 جنيه للشراء، و67.83 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
67.46 جنيه للشراء.
67.83 جنيه للبيع.
67.48 جنيه للشراء.
67.84 جنيه للبيع.
67.43 جنيه للشراء.
67.80 جنيه للبيع.
67.60 جنيه للشراء.
67.92 جنيه للبيع.
67.45 جنيه للشراء.
67.883 جنيه للبيع.
67.672 جنيه للشراء.
67.91 جنيه للبيع.
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