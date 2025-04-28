شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: التطور التكنولوجى المتسارع يستلزم تحصينه ضد أخطار الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الدورة السابعة لقمة الدول الرقمية FDC، والتي تركز هذا العام على دراسة مستجدات الأمن السيبراني في ظل التحولات المتسارعة نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الدكتور طلعت خلال كلمته الافتتاحية أن الارتكاز على تكنولوجيا المعلومات ومختلف التقنيات الحديثة لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة حتمية تتفق عليها جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يتطلب مواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي التوكِيلي، وسلاسل الكتل "البلوك تشين"، وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأوضح وزير الاتصالات أن هذه التقنيات تتيح إمكانيات هائلة لدعم المجتمعات، لكنها في الوقت نفسه تستلزم تحصينها ضد أخطار الأمن السيبراني، مشددًا على أهمية اليقظة الدائمة وتطوير منظومات الحماية الرقمية.

وأشار إلى أن المؤتمر وما يطرحه من حلول تقنية ومنظومات دفاعية يعد أمرًا بالغ الأهمية في عالم أصبح فيه الأمن السيبراني أحد مكونات الأمن القومي للدول.