شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يتراجع 1.1% فى البورصة العالمية مع افتتاح التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الذهب العالمي إلى الانخفاض من جديد في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن وتزايد شهية المخاطرة لدى المستثمرين نتيجة لانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع عدد من البيانات الأمريكية الهامة التي قد تحدد توجه البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة القادمة.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5428 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4750 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4071 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3166 جنيها.

- الجنيه الذهب 38000 جنيها.

سجل سعر اونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1.1% ليسجل أدنى مستوى عند 3268 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3326 دولار للأونصة ويتداول حالياً عند المستوى 3282 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

ويأتى هذا التراجع في سعر الذهب العالمي بعد أن سجل خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة قبل أن يبدأ فى التصحيح السلبي الذى دفعه إلى تسجيل أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضى عند 3260 دولار للأونصة.

وأظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن الصين قد أعفت بعض الواردات الأمريكية من رسومها الجمركية الانتقامية البالغة 125%.

وأعربت إدارة ترامب الأسبوع الماضي عن استعدادها لتخفيف التوترات التجارية مع الصين، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن محادثات الرسوم الجمركية جارية وأنه تحدث مع نظيره شي جين بينغ.