شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 بمنتصف التعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الأثنين 28 أبريل 2025 تراجع ملحوظ، في منتصف التعاملات بالبنوك أمام الجنيه المصرى.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.80 جنيه للشراء، و57.96 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.55 جنيه للشراء، و57.92 جنيه للشراء، وسعر اليورو في بنك مصر 57.55 جنيه للشراء، و57.92 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.80 جنيه للشراء

57.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.55 جنيه للشراء.

57.92 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

57.55 جنيه للشراء.

57.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.53 جنيه للشراء.

57.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.54 جنيه للشراء.

57.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.73 جنيه للشراء.

58.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.52 جنيه للشراء.

57.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.55 جنيه للشراء.

57.92 جنيه للبيع.