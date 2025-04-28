شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 28-4-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 28-4-2025 تراجعا أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 50.86 جنيه للشراء 51 جنيها البيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الإثنين، فى البنك الأهلي إلى 50.8 جنيه للشراء 50.9 جنيه البيع، فى بنك مصر إلى 50.8 جنيه للشراء 50.9 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.79 جنيه للشراء 50.89 جنيه للبيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.79 جنيه للشراء 50.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.