شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 28-4-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالإثنين، 28 أبريل 2025 12:43 م
شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 28-4-2025 تراجعا أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 50.86 جنيه للشراء 51 جنيها البيع.
وتراجع سعر الدولار اليوم الإثنين، فى البنك الأهلي إلى 50.8 جنيه للشراء 50.9 جنيه البيع، فى بنك مصر إلى 50.8 جنيه للشراء 50.9 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.79 جنيه للشراء 50.89 جنيه للبيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.79 جنيه للشراء 50.89 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.8 جنيه للشراء.
50.9 جنيه للبيع.
50.8 جنيه للشراء.
50.9 جنيه للبيع.
50.78 جنيه للشراء.
50.88 جنيه للبيع.
50.79 جنيه للشراء.
50.89 جنيه للبيع.
50.79 جنيه للشراء.
50.89 جنيه للبيع.
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