شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 31956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 39866 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 14280 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 9306 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12727 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3292 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.32% ليصل إلى مستوى 11889 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وايه كابيتال القابضة، وبريميم هيلثكير جروب، ومصر للزيوت والصابون، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما أعلنت البورصة، عن إجمالى كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بنهاية فترة تلقى الأوامر لشراء أسهم خزينة بشركة ايه كابيتال القابضة بلغت 81.2 مليون سهم، بقيمة 292.5 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 5 آلاف سهم، 28 ألف سهم، 10050 سهم، 500 ألف سهم، 231.4 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركة أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، كما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ودايس للملابس الجاهزة، وجي بي كوربوريشن، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ورواد السياحة-الرواد، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية عدد 334.6 ألف سهم، 60 ألف سهم، 746.7 ألف سهم، 54.7 ألف سهم، 227.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، 300 ألف سهم، 10050 سهم، 380 ألف سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة مطاحن ومحابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 180.4 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 31 مارس عام 2025 مقابل 168.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 107%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 3.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 33.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 112%.

وحققت شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، إيرادات بلغت 99.7 مليون جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 4.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 57.4 مليون جنيه بنسبة نمو 28.5%.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 31 مارس عام 2025 مقابل 664.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 65.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 375.8 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 166.4 مليون جنيه بنسبة نمو 125.9%.

وفي قطاع التجارة والموزعون، حققت شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، إيرادات نشاط بلغت 4.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 6.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 54.6 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 1.9 مليون جنيه.