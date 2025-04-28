شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء البحيرة يصدر قرارا بتعين "المعناوى" مديرا للخدمات الاجتماعية بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس بهجت فياض رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء قرارا بتعين محمد المعناوى مديرا عاماً للخدمات الاجتماعية والعلاقات العامة بالشركة، وذلك في إطار توجه الشركة بضخ دماء جديدة والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتشهد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة من النشاط الملحوظ سواء على المستوى الادارى أو الفني، حيث إنه من المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن حركة تغيرات بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، في إطار رؤية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بضرورة ضخ الدماء الجديدة والاستعانة بالكوادر الشبابية للارتقاء بمستوى الأداء بالقطاع.



