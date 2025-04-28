شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. انخفاض جديد يثير اهتمام المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، انخفاضا ملحوظا في السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الإثنين، في السعودية إلى 346.75 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 24
تراجع سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الإثنين، في السعودية، إلى: 396.25 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22
سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الإثنين، في السعودية، 363.25 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18
بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الإثنين، في السعودية، 297 ريالا.
سعر جرام الذهب عيار 14
انخفض سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الإثنين، في السعودية، إلى: 231 ريالا.
سعر جرام الذهب عيار 12
سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الإثنين، في السعودية، 198 ريالا.
أسعار الذهب اليوم
تراجع سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية إلى 12321.75 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 2773 ريالا.