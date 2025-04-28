شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تذبذب الأسواق.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين 28 أبريل 2025، انخفاضا ملحوظا في الأسواق المحلية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الإثنين، في مصر، إلى 4775 جنيها للبيع، و4755 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الإثنين، في مصر، 5457.25 جنيه للبيع، و5434.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الإثنين، في مصر، 5002.5 جنيه للبيع، و4981.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 تراجع سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الإثنين، في مصر، إلى: 4092.75 جنيه للبيع، و4075.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الإثنين، في مصر، إلى: 3183.25 جنيه للبيع، و3170 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الإثنين، في مصر، 2728.5 جنيه للبيع، و2717.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 38200 جنيه للبيع، و38040 جنيها للشراء.

