شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف.. سعر الريال مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، انخفاضًا طفيفًا، اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، في معظم البنوك المصرية الحكومية والتجارية.
سعر الريال في البنك المركزيسجل الريال، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهليجرى تداول الريال مقابل الجنيه، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 13.50 جنيه للشراء، مقابل 13.57 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصرفي بنك مصر، سجل الريال، اليوم الإثنين، 13.50 جنيه للشراء، مقابل 13.57 جنيه للبيع
سعر الريال في بنك الإسكندريةيبلغ سعر صرف الريال مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية، اليوم الإثنين، 13.52 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع
سعر الريال في بنك قناة السويسسجل الريال في بنك قناة السويس، اليوم الإثنين، 13.50 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع
سعر الريال في البنك التجاري الدولييتم تداول الريال في البنك التجاري الدولي اليوم الإثنين، مقابل 13.52 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع
سعر الريال في بنك فيصل الإسلاميحقق الريال 13.49 جنيه للشراء في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الإثنين، مقابل 13.56 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلاميسجل سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الإثنين، 13.57 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيبلغ سعر صرف الريال مقابل الجنيه، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، 13.48 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع
سعر الريال في بنك قطر الوطنيسجل الريال مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني، اليوم الإثنين، 13.48 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع.
اسماعيل الماحي
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