شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 51 جنيها للبيع، و50.87 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصرانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، إلى: 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، إلى: 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 50.86 جنيه للبيع، و50.76 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 51.01 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، 51 جنيها للبيع، و50.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قطر الوطني، 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.
محمد يوسف
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