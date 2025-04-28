شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 51 جنيها للبيع، و50.87 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، إلى: 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، إلى: 50.89 جنيه للبيع، و50.79 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 50.86 جنيه للبيع، و50.76 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 51.01 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، 51 جنيها للبيع، و50.90 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قطر الوطني، 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.