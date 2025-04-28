شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 في الكويت.. عيار 18 بـ24.300 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا محدودا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 32.400 دينار مقارنة بـ32.675 دينار سعر أمس بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 32.400 دينار

عيار 22 سجل 29.700 دينار

عيار 21 سجل 28.350 دينار

عيار 18 سجل 24.300 دينار

عيار 14 سجل 18.900 دينار

عيار 12 سجل 16.200 دينار

الاونصة1007.475 دينار

الجنيه الذهب 226.725 دينار

الأونصة بالدولار3288.19 دولار

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.