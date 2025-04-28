شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 في الكويت.. عيار 18 بـ24.300 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 28 أبريل 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا محدودا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 32.400 دينار مقارنة بـ32.675 دينار سعر أمس بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
سعر الذهب اليوم فى الكويت:
عيار 24 سجل 32.400 دينار
عيار 22 سجل 29.700 دينار
عيار 21 سجل 28.350 دينار
عيار 18 سجل 24.300 دينار
عيار 14 سجل 18.900 دينار
عيار 12 سجل 16.200 دينار
الاونصة1007.475 دينار
الجنيه الذهب 226.725 دينار
الأونصة بالدولار3288.19 دولار
وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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