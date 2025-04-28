شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مطاحن جنوب القاهرة تعرض بيع 7 مواقع عقارية غير مستغلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية بشأن بيع عدد 7 مواقع عقارية غير مستغلة ملك الشركة، ودعوة المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية لأخذ الموافقة على البيع لاستكمال باقي الإجراءات، وهي مطاحن بحبح، وعبد الحليم، ودياب غانم، وحندوق، وموقع دار السلام، وشونة دياب غانم والمبنى الإداري.

وبررت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، سبب بيع هذه المواقع، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من هذه المواقع، وكذلك تسديد التزامات الشركة تجاه هيئة السلع التموينية، وتفادي تخفيض حصة الشركة من القمح بسبب تلك المديونية، ولتعظيم إيرادات الشركة والسيولة اللازمة للاستفادة منها في تفعيل أنشطتها وتفعيل نشاط الاستثمار العقاري بنظام المشاركة مع مستمثرين ومطوريين عقاريين بمواقع أخرى ملك الشركة.

كما أعلنت الشركة، موافقة مجلس الإدارة بشأن العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي بإضافة "النشاط الخدمي (الطبي-التعليمي) والنشاط السياحي) إلى نشاط الشركة، وذلك في إطار سعي لاستغلال مواقعها المتميزة في محافظتي القاهرة والجيزة بأنشطة جديدة متنوعة لزيادة إيراداتها، ولاستغلالها الاستغلال الأمثل، وفي هذا الإطار تسعى الشركة بإتاحة المشاركة مع المستثمرين والمطوريين العقاريين في إنشاء مدارس أو جامعات خاصة، وكذا مستشفيات خاصة وفنادق، في إطار نشاط الاستثمار العقاري.

وحققت شركة مطاحن ومحابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 180.4 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 31 مارس عام 2025 مقابل 168.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 107%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 3.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 33.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 112%.

