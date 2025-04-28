شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: 3 أيام الوقت المتبقى على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتبقى فقط ثلاثة أيام على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، حيث إننا مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) عن عام 2024 حتى 30 أبريل الجاري، مؤكدةً أنه لا يسري عليها المهلة الممنوحة بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.

وأشارت إلى متابعة أحمد كجوك وزير المالية اليومية وتوجيهه المستمر بالتيسير على شركائنا الممولين/المكلفين خلال عملية تقديم الإقرارات ومساعدتهم في الالتزام الطوعي لأداء واجباتهم الضريبية، مشددة على أهمية التزام الممولين بالمواعيد القانونية لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام ٢٠٢٤

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نوفر الدعم الكامل لشركائنا لمساعدتهم في عملة تقديم الإقرارات الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن: تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، يقدمها محاضرون على أعلى مستوى؛ لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة على استفساراتهم، إضافةً إلى تواجد لجان في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، كما يقدم «مركز دعم التحول الرقمي » بلاظوغلي الدعم الفني؛ لمساعدة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحةً أن المركز مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية لخدمة الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية، ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية.